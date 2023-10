¿Susy Díaz fue convocada para 'El Gran Chef Famosos? Esto reveló la excongresista

'El Gran Chef Famosos' se ha convertido en el programa preferido de las familias peruanas. Esto, debido a los icónicos personajes que han pisado su set y tras el reciente ingreso de Flor Polo a la competencia, muchos se preguntan por qué Susy Díaz no ha sido convocada al reality.

En entrevista con 'El Popular', Susy Díaz fue consultada sobre sus actuales proyectos laborales y no fue ajena a responder sobre una posible participación en el reality gastronómico conducido por José Peláez: 'El Gran Chef Famosos'.

Al respecto, la exvedette reveló que en realidad si fue convocada para ser uno de los nuevos jales del programa; sin embargo, terminó rechazando dicha propuesta ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Según dijo, la producción se contactó con ella para formar parte de la primera temporada, pero por el constante trajín que se requería decidió negarse. Además, recalcó que, a su edad, desea aprovechar el tiempo junto a su hija, nietos y mascota.

"Es un programa de todos los días, ya no jalo, ya. Todo el día estoy trabajando, en movimiento. Me muevo todo el día, en la noche ya no (...) Tengo 60 años (...) quiero estar con mi hija, con mis nietos, con mi perrito, el tiempo es oro", manifestó la exvedette bastante segura.