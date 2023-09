Susy Díaz llora de emoción tras ver su película: "Engancha bastante, la van a disfrutar"

17/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz es una de las celebridades más reconocidas de nuestro país, por lo que no es una sorpresa que se haya producido una película sobre su vida; en este contexto, la ex madre de la patria reveló que ha tenido oportunidad de ver gran parte de la cinta y no pudo evitar llorar de emoción.

Susy se pronuncia

Cómo se sabe, la película se estrenará este 26 de octubre a nivel nacional y contará con un nutrido elenco encabezado por Alicia Mercado, quien fue elegida para interpretar a una de las rubias más icónicas de la farándula peruana.

Según Susy, dijo que pudo ver 30 minutos de la película, lo cual le trajo varias emociones; además hizo una broma sobra ello.

"La vi 30 minutos y me he reído, llorado, hay drama, acción, de todo. Esta película no es sobre mi vida porque con todos los exmaridos que he tenido haría una serie de un año en Netflix", expresó entre risas a "Estás en todas".

Asimismo, no pudo evitar sus elogios hacia Alicia Mercado, a quien calificó como una muy buena actriz.

"Nos reunimos (con Alicia) varias veces para que vea mi forma de hablar. Es muy buena actriz y la película te engancha bastante, la van a disfrutar", agregó.

Tráiler de la película

Hace unos días, Star Films Perú lanzó oficialmente el tráiler y en él se puede ver diversos pasajes de la vida de Susy Díaz. En un inicio, se puede ver escenas de la infancia de Susana, quien en más de una oportunidad contó que su madre quería que sea monja, eso se relatará en el film.

En otras escenas del cortometraje, se puede ver tomas donde Susy es convencida para llevar el número 13 en la nalga durante su postulación al Congreso, además, otras imágenes muestran momentos de la vida de la exvedette, donde es discriminada por sus colegas y también, su difícil relación con Augusto Polo Campos, padre de su única hija, Flor Polo Díaz.

Cabe resaltar que, la cinta está dirigida por por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco; mientras que el reparto cuenta con reconocidos actores como Alicia Mercado, quien es la protagonista, además de Sylvia Majo, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, entre otros.

Es así que, cada vez falta menos para poder ver la película de Susy Díaz en la pantalla grande, por lo que la exvedette dijo que ha tenido oportunidad de ver algunos fragmentos y lloró de emoción.