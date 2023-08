Susy Díaz revela que Florcita Polo sufrió bullying: "La molestaban porque yo salía con poca ropa"

La exvedette Susy Díaz reveló que su hija Florcita Polo tuvo una infancia algo dura debido a que muchos de sus compañeros le hacían bullying, esto debido a que en aquel entonces ella trabajaba usando poca ropa, como tangas y lentejuelas.

La 'reina de las dietas' se confesó en una íntima entrevista y mientras hablaba sobre sus relaciones pasadas, también recordó su pasado como vedette y su incursión a la política con el número 13. Fue aquí que aprovechó en mencionar que su trabajo la trajo problemas a su hija.

Sin embargo, no todo fue malo para ella, ya que después de pasar por varias instituciones educativas, llegó a un colegio de Villa El Salvador, donde según Susy, trataban a Florcita como si fuera una reina.

"El director la amaba, por poco y decía: 'no empiezan las clases si no llega Florcita'. Todos allí la querían y se quedó a terminar sus estudios", agregó.

Durante la entrevista también se refirió al padre de su hija, Augusto Polo Campos, de quien destacó que siempre estuvo atento a sus hijos, además, reveló que la conquistó con muchos detalles románticos.

Por otro lado, la periodista que la entrevistó, le hizo algunos comentarios sobre sus pasadas relaciones y después le consultó sobre su actual estado sentimental. Ante esto, Susy reveló que está saliendo con alguien.

"Ahora estoy saliendo con un chico que lo conozco hace 9 años. Tengo mi guardado, nadie lo ha encontrado, pero lo acepto porque no tiene mochila, no tiene esposa, tampoco hijos", empezó diciendo la ex madre de la patria.