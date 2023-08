Susy Díaz revela inesperado pedido de Andy V a cambio del divorcio: "Quería que le diera un sueldo mensual"

Susy Díaz volvió a darle vida a Andy V, su exesposo, luego de revelar que el cantante le hizo un peculiar pedido para que puedan firmar el divorcio.

Como se recuerda, Susy Díaz contrajo matrimonio con Andrés Olano Castro mejor conocido como Andy V en 2011. La boda fue televisada y acabó en tremenda trifulca; sin embargo, la excongresista reveló durante el programa 'Café con la Chevez' que sufrió alrededor de ocho años para lograr divorciarse.

Asimismo, sorprendió a muchos al confesar que Andy V le hizo un peculiar pedido para poder firmar el divorcio que ella tanto le pedía.

Según indicó Susy, el pedido se debió a que el artista aseguraba que ella había dañado su imagen, causando que nadie quiera volver a contratarlo para algún evento.

En lo que respecta a su vida sentimental, la excongresista indico que se encuentra saliendo con un hombre que conoce desde hace nueve años, sin esposa y sin hijos.

"Ahora estoy saliendo con un chico que lo conozco hace 9 años. Tengo mi guardado, nadie lo ha encontrado, pero lo acepto porque no tiene mochila, no tiene esposa, tampoco hijos", empezó diciendo la ex madre de la patria.

En esa misma línea, confesó que esta persona le hizo una escena de celos cuando ella grabó videos para Tiktok junto al exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito.

"Hace poco me celó con Mark Vito, me dijo 'Seguro no me contestas el teléfono porqué estás saliendo con Mark Vito"', y yo le respondí 'Nunca me has sacado en cara lo de Walter (su expareja) y ahora me vas a sacar en cara lo de Mark, con él solo he grabado contenido'", agregó.