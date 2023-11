Susy Díaz revela que le gustaría tener como hija a Samahara en vez de Florcita ¿Cuál es el motivo?

Susy Díaz se presentó esta mañana en un conocido magazine matutino para hablar sobre el éxito de su película "Susy, una vedette en el Congreso", sin embargo, en medio de la entrevista sorprendió al afirmar que le gustaria tener como hija a Samahara Lobatón y no a Florcita Polo, el motivo sorprendió a todos en el set.

Como se sabe, la excongresista es una de las figuras más reconocidas en el espetáculo nacional y ha diversificado sus ingresos, siendo empresaria, modelo e imagen de diversas marcas a nivel naconal. Por su lado, Florcita se convirtió en una influencer y en varias oportunidades se la ha visto conduciendo eventos o haciendo promoción mediante redes sociales.

La exvedette reveló que está pagando una enorme deuda que su hija tiene y debido a esto admira como Samahara se hace responsable económicamente a sus 21 años; todo lo contrario a su hija, ya que Susy contó que Flor no apoya a la economía familiar y solo acumula deudas.

Asimismo, aprovecho en resaltar que Samahara es una persona muy independiente ya que se ha pagado su propio departamento sin necesidad de depender de Melissa Klug.

Finalmente, aseguró que la novia de Bryan Torres es una persona muy inteligente por la forema en que se expresa e incluso, se dirigió a ella apra pedirle que le de algunos consejos a Flor.

¿Cómo no le aconsejas a Florcita que sea como tú? La quiero adoptar a Samahara. Ella en lo poco que ha hablado me he dado cuenta que es muy inteligente, tiene mucha cultura y tiene cerebro. Siempre que ella sale me gusta como habla y no tiene pelos en la lengua", concluyó.