Susy Díaz revela por qué su expareja se fue de su casa: "Se asustó y nunca más regresó conmigo"

La exvedette Susy Díaz está próxima al estreno de su película autobiográfica, donde contará su trayectoria artística y paso por el Congreso; sin embargo, también ha tenido varios romances públicos y hace poco confesó en una entrevista, que su expareja nunca quiso volver a su visitarla en su casa por un impactante motivo.

Susy ha tenido algunos romances bastante sonados a lo largo de su trayectoria, entre los que se puede recordar al 'Mero loco', Augusto Polo Campos, quien es padre de su hija Flor Polo, y Walter Obregón, quien fue su última pareja durante varios años, incluyendo gran parte de la pandemia.

En ese sentido, la influencer comentó que fue Walter, también conocido como el 'Príncipe de Huarmey', quien en alguna oportunidad le dijo que no volvería a su casa porque la descubrió sin maquillaje.

"Cuando empieza la pandemia, nos encierran y me agarra con mi última pareja, Walter, el de Huarmey. Cuando me vio sin maquillaje, que se me caen las pestañas, se asustó y nunca más regresó conmigo. Lo he estado estafando, creo. Desde ahí hablé con mi amiga, le conté que mi pareja me vio así, que se asustó y creo que de ahí se alejó para siempre de mí. Nunca más quiso volver a mi casa", dijo Susy a TV Perú.