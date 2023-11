Susy Díaz sorprende al revelar el motivo que la llevó a ser congresista del Perú: "Sufría mucho"

La popular Susy Díaz, sorprendió a todos en el mundo del espectáculo nacional tras revelar a detalle el principal motivo que la llevó a ser congresista del Perú durante el periodo 1995 al 2000: ¡su hija Flor Polo! ¿Por qué?

Susy explicó que fue su hija quien la motivó a formar parte del Congreso de la República porque era víctima de constantes amenazas y burlas en su colegio, por parte de sus demás compañeras, tras verla vestida con lentejuelas y muchos brillos por su trabajo como vedette, especialmente por lucirse en 'tangas'.

"A mi hijita la cambié como de 20 colegios porque venía llorando", expresó al inicio de una entrevista realizada a Choca Mandros, con quien decidió contar sus inicios en el mundo de la política peruana.

Sin embargo, sus intentos eran en vano, ya que su hija no podía evitar terminar llorando entre sus brazos, por lo cual decidió que era momento de 'conseguir un trabajo más serio' y dejar el vedetismo para empezar a hacer campaña congresal con el Movimiento Independiente Agrario en la década de los 90'.

La excongresista también aprovechó en contar detalles íntimos sobre su matrimonio con Andy V y por qué decidió compartir "su vida" junto a él. ¿Por despecho?

Así fue que comenzó a contar cuándo fue la primera vez que conoció a Andy V: "Estaba trabajando en una orquesta y se metió al camerino y me dijo que quería contratarme".

Pasado los días, ella tuvo un día terrible cuando va al restaurante de Mero para abrir el local, pero ve un "ampay de él besándose con la vecina de la esquina".

"Tú crees que voy a perdonar que me haga cachuda. Entonces yo dije, le voy a dar de su propia medicina, me voy a casar. Por eso me caso, estaba cansada de que me adorne la cabeza", contó entre risas.