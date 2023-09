"Susy, una vedette en el Congreso": Lanzan el tráiler oficial de la película que narra la vida de la rubia

Susy Díaz es una de las figuras más conocida de la farándula peruana y no es para menos, pues tiene una trayectoria de más de 30 años en el que se ha desempeñado en diversas actividades; debido a esto, próximamente se estrenará la película "Susy, una vedette en el Congreso" y hoy se ha lanzado el tráiler oficial de la nueva producción cinematográfica.

La cinta está dirigida por por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco y se estrenará el 26 de octubre a nivel nacional; mientras que el reparto cuenta con reconocidos actores como Alicia Mercado, quien es la protagonista, además de Sylvia Majo, Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, Baldomero Cáceres, Patricia Alquinta, entre otros.

Es así que, Star Films Perú lanzó oficialmente el tráiler y en él se puede ver diversos pasajes de la vida de Susy Díaz. En un inicio, se puede ver escenas de la infancia de Susana, quien en más de una oportunidad contó que su madre quería que sea monja, eso se relatará en el film.

En otras escenas del cortometraje, se puede ver tomas donde Susy es convencida para llevar el número 13 en la nalga durante su postulación al Congreso, además, otras imágenes muestran momentos de la vida de la exvedette, donde es discriminada por sus colegas y también, su difícil relación con Augusto Polo Campos, padre de su única hija, Flor Polo Díaz.

La reconocida actriz, Alicia Mercado, brindó una entrevista al podcast "SomosNDG", donde hizo varias revelaciones, entre ellas, contó cómo fue que recibió la propuesta de interpretar a la madre de Florcita Polo.

"Cuando me llaman para la película, yo pensé que me iban a llamar para ser un personaje dentro de la peli, que claramente no era Susy", empezó contando Alicia.