Suu Rabanal y sus músicos sufren terrible accidente en quinceañero: "Sigo sin poder entender cómo estamos vivos"

Una noche que prometía ser llena de música y alegría se convirtió en un drama impactante para Suu Rabanal, exvocalista de 'Son Tentación'. Mientras se encontraba ofreciendo un show junto a su orquesta en un evento privado, un trágico incidente dejó a la cantante y su equipo en una situación crítica.

La noticia del accidente se difundió a través de la cuenta de 'Instarándula' de Samuel Suárez, quien reportó el acontecimiento en detalle. Según la información proporcionada, la estructura del lugar donde se presentaba Suu Rabanal se derrumbó súbitamente, dejando a la artista y sus músicos heridos y con pérdidas materiales significativas.

"Me informan de un grave accidente que pasó Su Rabanal y su orquesta hace una hora. Ella y sus músicos se encuentran en el hospital y la misma cantante ya se pronunció en sus redes sociales para cancelar sus otras presentaciones. Terrible accidente que pudo terminar en desgracia", afirmó Suárez.

Después del colapso, Suu Rabanal y su equipo se dirigieron de inmediato al hospital más cercano, debido a los golpes y cortes que sufrieron en el incidente. Además de las heridas, lamentablemente, perdieron sus equipos de trabajo, lo que agravó la situación.

Suu Rabanal utilizó sus redes sociales como un medio para informar a sus seguidores sobre su estado de salud y para expresar su sorpresa y gratitud por haber sobrevivido al accidente. Desde un centro de salud, la cantante compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en la mañana del domingo 22 de octubre.

"Sigo sin poder entender cómo estamos vivos. Junto a mi agrupación sufrimos un terrible accidente. Veo los videos y me pregunto cómo es que estoy escribiendo esto ahora mismo. Me encuentro muy afectada. Hemos sufrido golpes, cortes y pérdidas materiales, pero estamos vivos, no sé cómo. Gracias a Dios por cuidarme", escribió Suu Rabanal.