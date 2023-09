¿Tacaños? Miguel Vergara revela porqué rechazó oferta laboral de Ricardo Mendoza y Jorge Luna

El actor Miguel Vergara reveló que tuvo una oferta de trabajo de un conocido programa de YouTube. Al parecer, los productores de Jorge Luna y Ricardo Mendoza no quisieron invertir para que el comediante esté en su show.

Una de las películas peruanas más taquilleras fue 'Asu Mare' la cual fue dirigida y protagonizada por Carlos Alcántara. Además, dicha cinta contó con personajes que provocaron las risas del público, por ejemplo: Franco Cabrera, Andrés Salas, Ricardo Mendoza y Miguel Vergara.

Este último actor saltó a la fama luego de estar presente en la trilogía y ahora es noticia tras revelar que recibió una propuesta laborar por parte de uno de sus excompañeros de set.

Los conductores del programa de YouTube 'Hablando Huevadas', Jorge Luna y Ricardo Mendoza, habrían solicitado la presencia de el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' en uno de sus programas de 'No Somos Tv'.

Vergara se sometió a las picantes preguntas de Christopher Gianotti para su canal oficial de YouTube, y explicó porqué se negó a trabajar para el programa 'Chapa tu Money', según lo entendido.

"Me llamaron del programa del señor luna y del señor mendoza y me dijeron para participar en el programa y me querían pagar 300 soles. Pero hermano 300 soles y tenía que ensayar dos días", cuestionó Miguel Vergara evidentemente fastidiado.

En esa misma línea, el actor peruano al escuchar el monto que le pagarían por dos días de trabajo en uno de los programas de 'No Somos TV', no pudo ocultar su indignación y decidió rechazarla inmediatamente, según relató.

"A su asistente o productor que me llamó le digo: 'No seas chistoso si una entrada de ustedes cuesta 300 soles y me quieren dar 300 soles por dos días. No papito, no voy'", contó el actor. Pese a lo sucedido, asegura que le alegra que les esté yendo bien a los comediantes.