"Te van a sacar la m****a": Mujer que agredió a Andrés Wiese y su mascota denuncia que recibe amenazas

No la perdonan. María Fernanda Pesquera, la mujer que se ha vuelto viral en redes sociales por haber agredido a Andrés Wiese y su mascota, ha denunciado que se encuentra recibiendo múltiples amenazas por parte de personas desconocidas después que su número sea filtrado en redes sociales.

Exitosa pudo tener información exclusiva proporcionada por la propia mujer y en los chats que ella compartió se puede leer que primero le envían una foto de la entrada de su domicilio y agregan el texto: "Buen día, usted es la recolectora de popo de perro?".

Pero eso no fue todo, ya que otra personas la comparó con un personaje ficticio de una conocida película y también la amenazó para después mostrar su apoyo hacia Andrés Wiese. "Vas a caer, Tronchatoro. Te metes con 'RIcolás', te metes con todos".

María Pesquera no solo ha recibido insultos o burlas por parte de los internautas en redes sociales o mensajes de texto o WhatsApp, sino también algunas amenazas de muerte por parte de personas de identidad desconocida.

En una de las capturas de pantalla que compartió con los medios de comunicación, se puede ver que alguien le envía una foto de autolesión y la coacciona a hacerse lo mismo en su brazo, además, le escribe fuertes insultos y le desea la muerte.

En otra foto se puede ver que alguien le escribió vía Messenger y además de desearle la muerte, cuestionó la educación que recibió en casa.

"Trágate tu ve***o tú y tu familia asqu****a". No me imagino la educación en tu hogar, vieja de mi***a, pero te van a sacar la mi***a por ser inhumana", se lee.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un video donde cuenta el bochornoso momento que vivió al ser atacado por una mujer, quien no aceptó que el actor pasará con su mascota por la acera de su vivienda.

"Me acaba de pasar algo que en mi vida me ha pasado. Estoy paseando con Menta como todas las mañanas y ha salido una señora de su casa (...) Menta estaba oliendo el jardín de la entrada (...) esta mujer ha salido de frente a atacar, insultar, a golpear y he decidido grabarla para poner la denuncia", cuenta 'Nicolás' mediante su cuenta de Instagram.