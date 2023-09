¿Tendrá la custodia de sus hijos? Angie Jibaja declara ante Fiscalía tras ruptura de Jean Paul y Romina

Jean Paul Santamaría y Romina Gachoy están en el ojo de la tormenta desde hace algunos días debido al anunció de su separación; y en medio de esto, Angie Jibaja, expareja y madre de los dos primeros hijos de Jean Paul, asistió a la Fiscalía para continuar con el proceso en que pide la custodia de sus retoños.

Como se recuerda, hace unos meses la modelo se mudó a Chile junto a su madre con la finalidad de superar su adicción a las sustancias tóxicas, y ha regresado a Perú por unos días para ver estos temas puntuales, pues también hay rumores que Angie volvería al mundo de los realities con su posible participación en 'Tierra Brava'.

La modelo fue captada saliendo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integración del Grupo Familiar de los Olivos; enseguida, varios medios de espectáculos intentaron abordarla, sin embargo, se mostró reacia a brindar declaraciones aduciendo que era por recomendación de su defensa legal.

"No puedo hablar por recomendación de mi abogado y tengo que ser hermética", expresó Angie, para luego abordar el auto que la estaba esperando.

Sin embargo, la modelo dio pistas que las cosas estarían cambiando a su favor, pues cuando una reportera de El Popular le preguntó si las cosas han cambiado tras la ruptura de Jean Paul y Romina, asintió con la cabeza; la misma reacción tuvo cuando fue consultada sobre si le gustaría estar junto a sus dos pequeños.

Cabe resaltar que no e la primera vez que Angie pide por sus hijos, ya que hace algunos meses la popular 'chica de los tatuajes' utilizó su cuenta de Instagram para recordar distintos momento junto a sus tres pequeños; así mostró imágenes de cuando estaba embarazada, además diversas fotos y videos de cuando sus hijos eran pequeños.

Asimismo, acompañó las instantáneas con un mensaje en el que expresa cuanto extraña a sus retoños.

"No sé cuanto tiempo más podré seguir soportando, no poder verlos o hablarles. Ellos me enseñaron el significado del verdadero amor. Los extraño tanto. Quiero verlos, abrazarlos, besarlos, verlos jugar, contemplarlos mientras duermen, escuchar sus risas, verlos a sus los ojos. Mi única familia", escribió aquella vez.