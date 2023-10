"Tenemos potencial para ser número uno": Bad Bunny ganó como 'Mejor Artista del Año' en los Billboard Awards 2023

Bad Bunny fue galardonado con siete premios en los Billboard Music Awards 2023, llevándose el mayor trofeo de todos: el de la categoría 'Mejor artista del año'.

El 'conejo malo' se mostró muy orgulloso de recibir el galardón más importante de uno de los eventos más importantes de la música en español. En su discurso posterior a ganar el máximo premio de la velada, recordó sus inicios en el reggaeton.

"Me siento tan orgulloso porque desde que comencé mi carrera siempre tuve una misión y era que la gente no entendía que la música latina podía estar en el tope por encima de cualquier música en el mundo entero. Si todavía buscan entrevistas mías viejas, cuando andaba con la cabeza rapada, yo decía, yo no sé si la gente nos está viendo, pero yo sé que tenemos el potencial para ser la música número uno del mundo. ", declaró entre gritos de apoyo.