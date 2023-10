¡Tercer elegido! Mauricio Mesones reemplazará hoy a José Peláez en 'El Gran Chef Famosos'

El conductor de 'El Gran Chef Famosos', José Peláez, anunció quiénes son las personas que lo reemplazarán en los próximos días. Hoy es el turno de una de las exparticipantes: Mauricio Mesones

En el último capítulo de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos' se pudo observar el avance de lo que será el siguiente capítulo de esta edición. El mismo estuvo lleno de noticias sorpresas, entre las cuales se pudo observar el regreso de uno de los concursantes más carismáticos, pero en una distinta faceta.

El reemplazo interino del popular 'Gacela' será nada más y nada menos que Mauricio Mesones, uno de los participantes de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Con una entrada triunfal, el tercer lugar de su edición dará mucho de qué hablar.

En el video promocional se ve a la exjurado de 'La Voz Perú Kids' con un traje de color negro con puntos de colores, algo que hace notar la seriedad del puesto reemplazado. Asímismo, recordó que le tocó estar en el capítulo siguiente a la noche de eliminación: donde Flor Polo tuvo que abandonar la competencia.

Además, se ve al intérprete de "Cariñito" repetir una de las tradiciones de su participación en el reality. El popular saludo a las mascotas del hogar, más conocido como los 'guaus guaus y los miaus miaus'.

El reality culinario de Latina, se presentó un video que José Peláez dejó grabado antes de irse a Chicago, en el cual menciona que se puso de acuerdo con varios amigos para que lo cubran.

"Mi familia de El Gran Chef sabe que este es un reto muy importante para mi. Por tal motivo no podré acompañarlos durante algunos programas, pero me he puesto de acuerdo con varios amigos para que vengan aquí a reemplazarme. Estoy seguro que se van a divertir un montón", dijo inicialmente.