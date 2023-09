¡Terrible! Fiorella Retiz revela que quiso tomar trágica decisión tras ampay con Aldo Miyashiro

La periodista Fiorella Retiz se encuentra en medio del ojo público tras más de un año del ampay con Aldo Miyashiro. Sin embargo, decidió confesar que casi toma una decisión que lo hubiera cambiado todo.

En las últimas semanas Fiorella Retiz ha estado en medio del ojo público debido a la denuncia interpuesta contra Aldo Miyashiro por las supuestas amenazas por parte del entorno del conductor de televisión. Pese a ello, ahora la periodista está dando de que hablar pero por una revelación sobre un aspecto de su vida personal.

Mediante una entrevista para el programa 'Hablemos de Belleza', la exreportera reveló un desgarrador episodio que le tocó vivir luego del bochornoso episodio con el conductor de 'La Banda del Chino'.

"Pasé una etapa de depresión bien complicada. También pasé mucho tiempo encerrada en mi casa y yo lo comenté en una entrevista que no podía salir por la presión mediática que había. Fue un proceso bien difícil para salir, me costó muchísimo salir adelante", reveló.

No obstante, eso no fue lo más duro que pasó, pues la integrante de 'La Casa de Magaly' también confesó que intentó acabar con su vida luego del ampay, debido a todos los entredichos que hubo. Para ella, hubo un momento en que las críticas la sobrepasaron y pensó en tomar esa trágica decisión.

"Muchas veces tuve las ganas de no vivir. En un momento dije 'ya no quiero vivir más'. En ese momento me sentía tan mal y tan decaída que yo le decía a mi mamá que se quede con mi hija porque sería una mejor mamá. Felizmente tuve el apoyo de mi mamá y psicóloga, ellas me ayudaron a salir de la depresión", expresó.