Thamara Gómez se pronuncia sobre posible relación con Youna tras ser vistos en Miami

Youna y Samahara Lobatón se han mantenido en una batalla mediática las últimas semanas, pues como se recuerda, la pareja terminó su larga relación y la influencer volvió a Perú, donde rápidamente oficializó a Bryan Torres, sin embargo, el barbero fue visto con Thamara Gómez, generando rumores sobre un romance, los cuales han sido aclarados por la cumbiambera.

La reconocida cantante peruana brindó una entrevista a un medio local, en el que comentó que tuvo un encuentro en un local nocturno con la expareja de Samahara Lobatón.

"Siempre fuimos amigos. Nos encontramos en una discoteca y disfrutamos como los amigos que somos y ya. Así que no especulen cosas que no son", declaró a Trome.

Sin embargo, desestimó la posibilidad que exista algo más que una amistad.

"(¿Hay posibilidades de que exista algo más que una amistad?) No, ninguna posibilidad", sentenció,

Finalmente, la exintegrante de Corazón Serrano comentó que está próxima a lanzar un nuevo tema musical y que no le fue posible asistir al matrimonio de su excompañera Estrella Torres, porque tenía compromisos laborales.

La exintegrante de Corazón Serrano y Puro sentimiento se encontraba en dicho país por trabajo y, en su último día, se juntó con Youna para irse de fiesta en una discoteca, donde además se presentó el cantante Kevin Roldán.

Luego de grabar algunas historias, a ambos se les vio cerca y cariñosos mientras tomaban bebidas alcohólicas. También estaban acompañados por amigos de Youna.

No obstante, la situación es un poco peculiar, ya que, como se recuerda, el barbero residiría entre Nueva York y Virginia, tal como lo había contado Samahara Lobatón. Cabe añadir que tanto Youna como Thamara son personas solteras.

Después que Bryan Torres anunciara su separación con Samahara, el barbero se comunicó con un programa de espectáculos para explicar que nunca estuvo de acuerdo en que la influencer presenta a su hija con su nueva pareja de forma rápida.

"Somos personas adultas que, con dos dedos de frente, podemos llegar a pensar que no es momento para involucrar a tu hija en una relación que no va a durar. (...) Sabían que esto no iba a durar para siempre, y creo que también debería tener un poco de respeto por mi hija", concluyó.