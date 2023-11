¿Tiene su respaldo? Paolo Guerrero califica como "situación incómoda" la posible salida de Reynoso

La Selección Peruana viene atravesando una difícil situación ya que la atmosfera deportiva no ha sido la mejor en estas primera seis fechas en las Eliminatorias 2026. A esto, hay que sumarle que, los hinchas piden la salida de Juan Reynoso como DT de la 'bicolor' y Paolo Guerrero se pronunció respecto al tema.

Como se sabe, nuestra Selección está en el último lugar de la tabla de posición, con apenas dos puntos. Esto provocó que muchos fanáticos culparan la dirección técnica del 'Cabezón' y pidieron que sea retirado de su puesto lo antes posible.

En diálogo con los medios de comunicación, el 'Depredador' fue consultado sobre el futuro de Reynoso como DT de la Selección Peruana y aunque, no tomó una postura concreta, comentó que es incómodo y doloroso todo lo que viene aconteciendo últimamente.

"No te puedo hablar de ese tema, yo no tengo conocimiento. Te puedo decir que -obviamente- duele estar en esta situación incómoda, no podemos darnos por vencidos", expresó el delantero peruano.