Tilsa se confronta con Javier Masías en 'El gran chef: famosos': "Si quiere emociones que vaya al teatro"

La cuarta temporada de 'El gran chef: famosos' promete ser tan emocionante como siempre, con un elenco de celebridades que no pasa desapercibido. Sin embargo, lo que realmente está llamando la atención no es solo la calidad culinaria de los participantes, sino también un enfrentamiento inesperado entre Tilsa Lozano y el jurado más estricto del programa, Javier Masías.

Tilsa Lozano vs Javier Masías

La tensión comenzó cuando Javier Masías criticó fuertemente una de las preparaciones de Tilsa Lozano en el programa. Según el jurado, "No está muy potente el sabor de la pasta, superdébil, es un plato que no trasmite ninguna emoción ".

Este comentario no pasó desapercibido para Tilsa Lozano, quien no dudó en responder de manera contundente: "¿Y qué emoción va a trasmitir si la carne está muerta?, ¿qué quiere?, ¿que lo salude, que le cante? Eso es una cocina, si quiere ver emociones, que vaya al teatro ".

Esta respuesta sincera y directa de Tilsa Lozano no solo sorprendió a Javier Masías, sino que también generó un alboroto en las redes sociales. Los seguidores del programa no tardaron en expresar su apoyo tanto a la ex 'Vengadora' como a su estilo único.

Usuarios pidieron la salida de Tilsa

Sin embargo, la controversia en 'El gran chef: famosos' no se limita al enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Javier Masías. La elección de las celebridades para esta temporada ha generado polémica, especialmente con el ingreso de Giancarlo Granda como reemplazo de Guillermo Castañeda.

Guillermo Castañeda había sido objeto de denuncias por presunto abuso sexual en 2018, lo que causó indignación entre los televidentes. Ante la presión de las redes sociales, el programa decidió separar al comediante y darle la oportunidad a Giancarlo Granda, un periodista deportivo que ha ganado popularidad en los últimos meses.

Pero Tilsa Lozano también ha causado revuelo entre los seguidores del programa. Su presencia en 'El gran chef: famosos' ha generado un fuerte rechazo en las redes sociales, donde pidieron su inmediata separación. Los fans argumentan que su imagen no encaja con el ambiente familiar que el programa ha mantenido desde su inicio.

Ante la presión de los espectadores, la producción del programa enfrentó un dilema: mantener a Tilsa Lozano en la competencia y arriesgarse a perder audiencia o tomar medidas drásticas para preservar la integridad del show. La cuarta temporada de 'El gran chef: famosos' promete seguir sorprendiendo a su audiencia, ya sea por las habilidades culinarias de las celebridades o por la inesperada dinámica entre los participantes y el jurado.