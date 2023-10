Tilsa Lozano destruye a Josi Martínez tras pelea con Giacomo Bocchio: "Los jurados no son tus amigos"

La actual concursante de "El Gran Chef": Famosos", Tilsa Lozano, se refirió a la pelea mediática que estalló en redes sociales entre Josi Martínez y Giacomo Bocchio, pues el tiktoker denunció malos tratos por parte del jurado del reality de cocina; ante esto, la exvengadora decidió dar su opinión al respecto.

La esposa del boxeador Jackson Mora habló para el canal de YouTube llamado "En Portada", donde dejó clara su postura frente a las acusaciones de Josi contra Giacomo, pues como se recuerda, el tiktoker afirmó que durante su estadía en el programa de Latina, una vez se fue llorando a su casa por un incidente con el chef.

Por otro lado, la expareja del 'Loco' Vargas contó su experiencia como jurado y dijo que no tienen porque caerle bien a nadie. Como se recuerda, ella estuvo desempeñando el papel de jurado en "El Gran Show" hace algunos años.

"Los que estamos en la postura de jurado no estamos para ser tus amigos ni para caerte bien. Lo digo porque también he estado del otro lado y simplemente uno dice lo que le parece. Y si no me gustó tu plato, te lo tengo que decir", sostuvo.