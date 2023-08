Tilsa Lozano destruye EN VIVO a Vanessa Terkes: "Ella era incapaz de conducir un programa"

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Le declaró la guerra. Tilsa Lozano no aguantó más y le respondió a Vanessa Terkes después que esta última, insinuara que la exconejita no la pasaba porque Juan Manual Vargas la llamó alguna vez hace más de 10 años. Tilsa dijo que todo se remonta a cuando ambas conducían "Titantes", un programa de Latina que pretendía hacerle frente a "EEG" y "Combate".

¿Qué dijo Tilsa Lozano?

La expareja del 'Loco' Vargas llegó al set de "América hoy", donde fue recibida por todo el panel de conducción y rápidamente fue abordada por Janet Barboza, quien le consultó sobre las últimas declaraciones de Vanessa Terkes; ante esto, Tilsa explotó y contó varios detalles sobre su enemistad con la expareja de Juan Sheput.

"Me vale tres pepinos su opinión, además siento que sacar un tema de hace 13 años, Titanes, un difunto programa que existió, yo no era la conductora, pero a mí me pusieron como conductora para ayudar porque ella (Vanessa Terkes) estaba incapacitada en lo que tenía que hacer", empezó diciendo 'Tili'.

Asimismo, recalcó que ella no fue contratada como conductora, sino como jurado, pero tuvo que intervenir en la conducción debido a que Vanessa no podía pensar por ella misma.

"Yo era una jueza, un adorno, el decorado y al final me tuvieron que dar a mí una participación porque la chica no podía, todo le dictaban o lo tenía que leer", agregó.

Finalmente, dejó claro que no le importa lo que ella diga, ya que no solo se refirió mal de ella, sino también de GV Producciones, quienes eran los que realizaron el programa.

"Lo que ella diga, invente, es su roche, lo que había es que a mí no me caía bien, punto. Además, no solo ha salido a hablar mal de mí, sino de la producción de un programa, estoy hablando de 'El Gran Show', salió a hablar mal de Gisela", concluyó.

Antecedentes

Cabe resaltar que, no es la primera vez que Tilsa se refiere a las declaraciones de Vanessa, ya que anteriormente, también ha expresado que no se llevaron bien mientras compartieron la conducción de 'Titanes'.

"Todo es una suposición de ella (Vanessa), no hubo química entre nosotras. No compartíamos el camerino, es una persona conflictiva, me he ganado con cada cosa, pataletas, caprichos, lagrimitas de cocodrilo, era difícil trabajar con ella... Era malcriada, no saludaba, era caprichosa", aclaró Tilsa hace unas semanas.

Es así que, Tilsa Lozano ha dejado en claro que su enemistad con Vanessa Terkes no se debe al 'Loco' Vargas, sino a que no se llevaban bien cuando compartían la conducción del desaparecido programa "Titanes".