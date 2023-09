Tilsa Lozano lanza misil contra Fiorella Retiz por presentarse en Magaly: "Es la tonta útil"

Magaly Medina y Tilsa Lozano llevan una rivalidad desde hace varios años y esta vez, la exmodelo criticó el hecho que Magaly le brinde un espacio a Fiorella Retiz en su programa, y a su vez que ella acepte, porque en el pasado, fue la propia conductora quien criticó a Retiz tras el ampay con Aldo Miyashiro.

Durante su podcast "En portada", la expareja de Juan Manual "Loco" Vargas dedicó algunos minutos para hablar sobre la participación de Fiorella en "La casa de Magaly" y según dijo, la conductora solo estaría aprovechándose de la exreportera.

Asimismo, resaltó que cuando salió el ampay, Magaly no tuvo piedad en atacar a Fiorella, incluso la comparó con ella misma, ya que Magaly siempre la ha criticado.

Finalmente, Tilsa no pudo evitar hacer una broma sobre y hacer una comparación sobre su caso y el de Fiorella; pues dijo que mejor se hubiera sentado con Magaly y así quedaba limpia de todo.

"Magaly siempre tiene un doble discurso. ¿Saben qué? Yo me equivoqué, no debí sentarme con Beto, debí sentarme con ella para que me defienda y me pague hasta el abogado, más huevona soy, jajaja. Ella es la verdadera Cantinflas. ¡Claro! Ella (por Fiorella Retiz) es la víctima , pero yo fui la pu*** de mier***", concluyó.

En una reciente entrevista para un canal de televisión local, la exreportera de "Once machos" dijo que las personas fueron muy crueles con ella al tildarla de "amante", pues nunca se consideró en esa posición.

"Llegó un momento en que la gente fue un poco cruel porque me tildaban como la otra, como amante, como destruye hogares, etc (...) Yo no me consideré la otra, lastimosamente, no es que yo diga que yo he sido, va de acuerdo a una historia y no puedo considerarme así, porque no lo he sido", afirmó.