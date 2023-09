Tilsa Lozano se quiebra al recordar revelaciones sobre el 'Loco' Vargas en EVDLV: "Soy una llorona"

Han transcurrido diez años desde que Tilsa Lozano se sentó en el icónico sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', un programa que marcó un antes y un después en su vida. En una emotiva entrevista, la modelo y cantante recordó su participación en el programa donde compartió detalles de su relación con el futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, un episodio que la hizo romper en llanto.

"Sí fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí", expresó con emoción Tilsa Lozano, haciendo hincapié en el apoyo fundamental que ha tenido en su vida.

La exvengadora remarcó que después de revelar su relación con Juan Manuel Vargas, se convirtió en blanco de críticas y comentarios desfavorables que aún perduran en su carrera.

"Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de 'no vamos a contratar a ella porque se sentó en 'EVDLV'. Como es un país machista, las marcas dicen 'no, eres muy polémica'", explicó.

A pesar de que en su participación en 'El Valor de la Verdad' se compartieron detalles de su relación con el futbolista, Tilsa Lozano reconoció que aún guarda gran parte de esa historia en privado. Además, enfatizó que nunca más hablará públicamente sobre el tema.

Por otro lado, en la entrevista, Tilsa Lozano desmintió un rumor que circulaba desde hace tiempo. Aclaró que no recibió el supuesto pago de S/50,000 por su participación en el programa conducido por Beto Ortiz. La ex 'Vengadora' reveló que solo recibió el premio correspondiente a responder con sinceridad todas las preguntas que le hizo el polígrafo.

"Como mi programa se dividió en dos capítulos, la gente piensa que me pagaron el premio y la otra edición (...). De hecho, me debieron haber pagado por los dos capítulos, pero no, me pagaron solamente el premio. (Gané) Solo S/50,000, pero era el premio", aclaró Tilsa Lozano.