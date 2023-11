¡Todo un caballero! Nicola Porcella le da 'ride' a fanáticas que se encontró en una carretera en México

Nicola Porcella se ha convertido en toda una celebridad en México después de quedar en segundo lugar en 'La casa de los Famosos'. Su popularidad ha crecido tanto que muchas personas lo buscan Y esperan fuera de los lugares que se cuentan con el objetivo de tomarse una foto, sin embargo dos fanáticas fueron más allá y le pidieron un 'ride' al actor, quien accedió a llevarlas y esto generó un debate en redes sociales.

Según muestra un video que se volvió viral en TikTok el denominado novio de México estaba conduciendo por la ciudad, cuando decidió darles un 'aventón' a una estación del Metrobús en Ciudad de México a dos chicas. Esto generó mucha controversia en redes sociales, ya que ninguna de las partes se conocía.

El video compartido en la cuenta de TikTok (@tendenciaspopmx) muestra a unas fans del influencer que se percataron que iba manejando su automóvil y aparentemente a manera de broma le dijeron que si les daba un 'ride' a la estación del Metrobús, la cual quedaba a dos cuadras de distancia.

Grande fue la sorpresa para las seguidoras del actor, ya que él accedió a subirlas a su auto y llevarlas a la estación más cercana. Una vez que llegaron a su destino, los jóvenes bajaron y se despidieron de Nicola.

El video de Nicola Porcella ha generado controversia entre sus fanáticos. Algunos temen pedir 'ride' a desconocidos, incluso si son famosos, por razones de seguridad.

Sin embargo, hay quienes defienden a Porcella, resaltando su amabilidad y considerando su acción como un acto de buena fe. La discrepancia gira en torno a la percepción de riesgos y la interpretación de la intención detrás de la acción.

Gustavo Adolfo Infante, es el conductor mexicano que atacó a Nicola, esto después que el ex chico reality anunciara que uno de sus próximos proyectos está relacionado con el canto, lo cual no le pareció correcto a Infante, quién expresó abiertamente su descontento en televisión nacional.

"Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección. El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota", expresó Infante.