"Todo era financiado por Farfán": Excompañera de Yahaira hace fuerte revelación sobre su carrera musical

La reconocida cantante Asmir Young, quien en el pasado formó parte de Son Tentación, junto a Yahaira Plasencia, fue la invitada especial en el reciente episodio del podcast de Carlos Orozco. Durante la entrevista, no solo compartió detalles sorprendentes de su colaboración con la autodenominada 'Patrona', sino que también respondió a preguntas candentes sobre el financiamiento de la desaparecida agrupación de la 'Reina del Totó'.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando el tiktoker e influencer Ric La Torre formuló una pregunta directa a Asmir Young sobre quién financiaba la orquesta.

Estas declaraciones arrojan luz sobre una cuestión que ha intrigado a los seguidores de la música peruana durante mucho tiempo. En 2022, durante una entrevista en el canal de YouTube de Carlos Orozco, Yahaira Plasencia negó vehementemente que su expareja, Jefferson Farfán, hubiera financiado su orquesta de solista.

"Yo nunca he tenido a alguien detrás que haya invertido. (No le debo nada) a nadie. En un momento se habló que mi expareja como que me ayudó. Si me ayudó o no lo hizo, eso es chévere, quedó entre nosotros. Todo lo que yo hacía era como que él lo pagó. Yo venía trabajando desde los 16, 14 años, toda mi vida", afirmó Plasencia en esa entrevista.