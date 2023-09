¡Toma la vía legal! Fiorella Retiz formaliza denuncia contra entorno de Aldo Miyashiro

Fiorella Retiz está envuelta en una nueva polémica después que hace unos días revelara en "Magaly Tv, la firme" que recibió amenazas por parte del entorno de Aldo Miyashiro para que no hable del ampay que ellos tuvieron; ahora, la exreportera ha formalizado su denuncia contra las personas que la amenenazaron.

La exintegrante de "La banda del chino" acudió a las autoridades correspondientes en compañía de su abogada Claudia Zumaeta, quien es conocida por defender a mujeres del medio del espectáculo como Dalia Durand y Karla Tarazona.

En ese sentido, Retiz formalizó su acusación y luego brindó declaraciones a un conocido medio local, donde expresó sentir una mezcla de emociones.

Por su parte, Claudia Zumaeta también declaró para el medio y contó cuales son los pasos que seguirán por la vía legal.

Como se recuerda, hace unos días, Retiz asistió al set de Magaly para hablar sobre su ampay con el popular 'caradura'; fue allí cuando hizo varias revelaciones; entre ellas, qué Aldo habría estado a punto de atentar contra su vida después de ser captado besándola.

"A los días recibí una llamada del entorno de él (Aldo) que también son de mi entorno, los conocemos juntos. (Ellos) desesperados me dijeron que Aldo quería atentar contra su vida. 'Por favor Fiorella necesito que hables con él porque puede cometer una locura', me dijeron", comentó.

Sin embargo, después comentó algo más grave aún, pues dijo que había recibido amenazas de allegados al actor advirtiéndole que tenga cuidado por donde se mueve y lo que iba a decir.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.