'Tomate' Barraza revela que está llevando terapia psicológica: "No me considero una persona agresiva"

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos 'Tomate' Barraza se ha visto envuelto en más de una polémica en las últimas semanas debido a sus peleas con su expareja Vanessa López, sin embargo, en una entrevista comentó que él no es agresivo y por el contrario, está llevando terapia para dejar de ser explosivo.

'Tomate' se confiesa

El cantante de "Los Barraza" brindó una entrevista a un conocido medio local, en que habló sobre varios temas como su relación con Danuska Zapata, pero también fue consultado sobre sus actitudes explosivas que se han evidenciado en algunos videos los últimos días.

"Ya no se puede hacer chistes de nada, pero no me considero una persona agresiva, solo que he tenido mala suerte con las acciones que he podido realizar", dijo Carlos, en referencia a que en la actualidad, las personas se toman todo muy a pecho.

Seguido de eso, reveló que actualmente está llevando terapia psicológica, pues tiende a perder los papeles cuando alguien se mete con sus hijas, pues considera que son lo más importante de su vida.

"Estoy en terapia. Yo no justifico la explosión pero hay algo que a mí sí me enerva, que es que se metan con mis hijas, si se meten con alguien de mi familia directa... en el camino he perdido a varias personas de la familia, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ahí yo reacciono", agregó.

'Tomate revela que existe una mafia de la salsa

Durante la misma entrevista, el también locutor radial expresó que efectivamente existe una mafia dentro de la escena musical, la cual obliga a varios cantantes a grabar temas o hacer presentaciones que no son necesarias.

"De que hay una mafia, sí existe, yo siempre lo he dicho, pero qué hago yo solo peleándome con el mundo. Gracias a Dios trabajo no me falta, pero no puedo soportar que una persona te diga, 'vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina", explicó a Trome.

Asimismo, indicó que la única artista que no ha caído en esta mafia es Daniela Darcourt y que orquestas como "Los Barraza" ya no necesitan vitrinas porque son muy conocidas.

"Los Barraza tienen más de 20 años, ¿Qué vitrina necesito yo, qué vitrina necesita Wilmer, Willy Rivera, Antonio?... si todo el mundo saben quiénes son", agregó.

Es así que, 'Tomate' Barraza abordó varios temas durante la entrevista y entre ellos se destaca, qué no se considera una persona agresiva, pues está llevando terapia.