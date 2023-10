Tula no pudo contener las lágrimas al recordar a Javier Carmona: "Volvería a repetir la historia con él"

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mañana miércoles, la querida conductora de televisión peruana, Tula Rodríguez, romperá su silencio en una entrevista exclusiva en 'Café con la Chevez', donde compartirá detalles íntimos sobre los últimos años de su relación con Javier Carmona, antes de su trágico fallecimiento. Además, revelará sorprendentes encuentros con su expareja, Juan 'Chiquito' Flores, y aclarará la polémica enemistad con Gisela Valcárcel.

Su relación con 'Chiquito' Flores

En un adelanto del esperado episodio del podcast 'Café con la Chevez', que se emitirá el miércoles 11 de octubre, Tula Rodríguez confiesa que se encontró recientemente con Juan 'Chiquito' Flores, su expareja.

"Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy . No voy a hablar, pero hace no mucho por casualidades de la vida nos hemos encontrado", dijo la conductora, dejando entrever un pasado que marcó su vida y su carrera.

Su enemistad con Gisela Valcárcel

La entrevista también arroja luz sobre la larga disputa pública entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel. La conductora de televisión enfatizó que no existe una víctima en esta historia.

"Hay una polémica que siempre ha vendido, una víctima y alguien vivo. Aquí no hay víctimas, acá no, en esta historia no la hay, pero si la gente ha querido consumir, está bien. Soy una mujer lo suficientemente independiente para trabajar sin tener que agachar la cabeza con algo que yo sé que no hice", afirmó, disipando cualquier malentendido sobre la naturaleza de su rivalidad mediática.

Su relación con Javier Carmona

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Tula Rodríguez no pudo contener las lágrimas al hablar de Javier Carmona, su fallecido exesposo y padre de su hija Valentina.

"Cuando yo he dicho 'te amo' a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento de haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir", dijo con emoción.

La entrevista promete arrojar luz sobre una faceta de Tula Rodríguez que el público rara vez ha tenido la oportunidad de conocer: la mujer detrás de la pantalla, con todas sus experiencias, desafíos y amores. Los seguidores de la conductora y el público en general estarán atentos a este revelador episodio de 'Café con la Chevez', que promete ser una conversación sincera y conmovedora con una de las figuras más queridas de la televisión peruana.