Uchulú revela que terminó con su novio tras enterarse de que era casado: "Tenía mujer e hijo"

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular actriz cómica, 'Uchulú' volvió a remecer la farándula local, tras revelar que tuvo una última relación de año y medio, y decidió terminar con él tras enterarse de que era un hombre casado y que incluso tenía hijos, siendo así ella "la amante".

Malas experiencias en el amor

A través de una entrevista a 'Hablemos de belleza', la influencer se sinceró y decidió hablar sobre sus relaciones de pareja. Es así como explicó que fue sincera con los chicos que salió, pero no tuvo suerte con ninguno, ya que no solamente le han mentido y sido infiel, sino que también han llegado a maltratarla.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la entrevistadora y de todos sus seguidores fue escucharla decir que uno de los hombres que fue su pareja "era un amor prohibido", ya que tenía esposa. Uchulú también explicó que él siempre le decía que solo mantenía una relación de padres con la mamá de su hijo.

"No, no estoy enamorada. Enamorada de la vida y del dinero. Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido", explicó Uchulú ante las cámaras y detalló que su pareja era de Pucallpa.

¿Cómo es su hombre ideal?

La exintegrante de 'La Casa de Magaly' decidió contar cómo era el hombre de sus sueños, que podría convertirse en el dueño de su corazón. A pesar de que en un inicio trató de bromear diciendo que "debía tener dinero", comenzó a ser sincera y explicar que prefiere hombres que la ayuden a crecer profesionalmente.

"Yo no necesito un hombre millonario en el que se pueda solventar sus necesidades. Yo tengo mi propio dinero y no voy a necesitar que me compre nada, quiero que me aporte en crecer, que tenga mente de empresario y que crezca", comentó.

Enfocada en su carrera

Sin embargo, aclaró que actualmente prefiere estar enfocada 100% en su carrera y bienestar porque se encuentra decepcionada de su pasado amoroso en el que hubo violencia y mentiras de por medio.

"Yo he tenido tres relaciones serias, uno me dobló la mano y me engaño, el segundo ha jugado conmigo, porque supuestamente estaba saliendo conmigo siete meses y tenía una relación de ocho meses", contó en 'Hablemos de belleza'.

De esta manera, la actriz cómica 'Uchulú' volvió a sorprender al confesar detalles de su vida privada e íntima, así como las razones de por qué terminó con su última pareja: ¡era un hombre casado y con hijos!