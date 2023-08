"Una parte de mí te vio levantar esa copa": José Peláez llora tras eliminación de Mónica Torres de 'El Gran Chef Famosos'

Mónica Torres se convirtió en la primera eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Ante ello, José Peláez no pudo contenerse y expresó el aprecio que tiene por la actriz peruana.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' empezó la semana final de la competencia. En la cual los 6 participantes que quedan en el concurso debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse y no ser retirados.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar un "sopa a la criolla".

Mr. Peet, Mónica Torres, Ale Fuller, Laura Spoya, Natalia Salas y Mauricio Mesones tuvieron 45 minutos para realizar el primer plato de la noche. Finalmente, la ganadora de la primera preparación fue la ex Miss Perú, quien fue acreedora del ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, José Peláez reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era lengua de res. Con ese ingrediente, los participantes debían cocinar "estofado de lengua".

Al término de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly, Giacomo calificaba las preparaciones.

Finalmente, Javier indicó que la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' era la primera persona en ser eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos'.

"Me doy cuenta que he vuelto a enamorarme de la cocina. Gracias Giacomo por todos tus consejos. Gracias Nelly por tus consejos siempre, por tu cariño, tu ternura. Javier amo tu acidez en los comentarios pero sobre todo amo la persona que eres. Peláez que te puedo decir, te adoro", dijo Mónica.

Ante esas palabras el conductor del programa no pudo contener las lágrimas y lloró en pleno set del reality. Asimismo, Peláez admitió que la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' era una de sus favoritas.

"Me da muchísima pena Mónica (empieza a llorar) hay una parte de mi que siempre te vio levantar esa copa y me da muchísima pena saber que no vas a a seguir avanzando en esta competencia", expresó el conductor.