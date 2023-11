¡Una reina! Luciana Fuster impactó y deslumbró en desfile con traje típico tailandés

La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, vuelve a remecer las redes sociales al aparecer en una pasarela vistiendo un tradicional traje tailandés, donde reside desde que logró conseguir la ansiada corona del certamen de belleza.

Desde su arribo a Tailandia, la pareja de Patricio Parodi realiza distintas actividades como promover el turismo, acudir a muchas organizaciones benéficas que lucha por brindar una mejor calidad de vida para niños, adultos mayores y mujeres desamparadas en Tailandia y diferentes países de Asia.

Además de formar parte de distintos desfiles de moda donde debe lucir distintos trajes y vestuarios típicos del país que ahora será su nuevo hogar por un año, como en el Miss Grand Krungthep - Saraburi 2024 que se desarrolló en el Island Hall, Fashion Island Shopping Center.

Su desfile se ganó la admiración de muchos de sus seguidores que no dudaron en tener buenos comentarios por su gran desenvolvimiento y por "dejar en alto el nombre del Perú".

"Qué fantasiosa Luciana", "no tengo dudas la miss Grand este año sepultó al miss universo", "Luciana Fuster siempre bella. Orgullo Peruano", "imponente, nadie como ella", "dejando en alto nuestro Perú", "qué linda, muy elegante. Viva Perú", fueron algunas de las principales reacciones de sus seguidores en TikTok.

La modelo brindó una entrevista a un periodista en Vietnam y en medio de la conversación, el comunicador mostró una foto de Luciana y Patricio, provocando que ella se ponga sentimental.

"Ohhh mi novio. Mi familia y mi novio vinieron una semana antes de la final, pero todavía no los he visto", comentó la Miss Grand. Seguido a ello, expresó: "No siento presión al hablar de mi novio, creo que mi vida privada está separada de mi trabajo y de lo que hago. Estoy muy orgullosa de mi novio", al ser consultada sobre si sentía presión de hablar de su relación con Parodi.