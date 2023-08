¡Una ruptura más! Britney Spears y su esposo Sam Asghari se divorcian tras 14 meses de matrimonio

Britney Spears y su esposo, Sam Asghari, estarían por anunciar su divorcio en medio de acusaciones de infidelidad, según reportó esta tarde el sitio 'TMZ'. La fuente también reveló que el motivo sería una infidelidad por parte de la intérprete de "Gimme More".

Las fuentes le dijeron al medio que Sam Asghari supuestamente confrontó a Britney Spears la semana pasada, esto por los rumores de que ella lo había sido infiel con otro hombre hace poco.

Es importante precisar que, aunque no está claro si las afirmaciones tienen alguna validez o no, supuestamente la infidelidad resultó en una discusión masiva entre los dos, por lo que la pareja habría tomado la decisión de separarse definitivamente.

Según el sitio, el joven de 29 años, que se casó con la intérprete de 'Toxic' en junio de 2022, ya se mudó de su casa que compartían, lo cual solo refuerza el rumor de una separación.

La noticia llega sólo unos meses después de que la pareja celebrará su primer aniversario de bodas en medio de especulaciones de que enfrentaban una fuerte crisis matrimonial, ya que ellos se casaron en mayo del 2022.

En mayo, 'TMZ' lanzó un documental sobre la cantante y alegó que el matrimonio de la pareja ya estaba en "graves problemas". El medio también afirmó que la cantante se ha vuelto un poco incomprensible con su esposo, ya que frecuentemente discuten y pelean.

Britney Spears es una de las mayores exponentes del pop y en los 2000, solía aplicarse inyecciones para mejorar la apariencia y relajar los músculos que causan las arrugas, pero recién contó que recurrió a otro tipo de tratamiento porque el aplicarse botox le causó mucho daño.

"Me puse botox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿Cuál es el punto?", comentó a través de un video en su cuenta de Instagram.