¡Una ruptura más! Ozuna le habría sido infiel a su esposa con actriz de cine para adultos

El 2023 será recordado como el año en que muchas celebridades han terminado sus relaciones, entre ellos están Tini y Rodrigo de Paul, Britney Spears y Sam Asghari y más recientemente Ozuna, quien al parecer, le habría sido infiel a su esposa con una actriz de cine para adultos, según confesión de ella misma.

Cabe resaltar que, Ozuna lleva una sólida relación con su esposa Taína Marie Meléndez, quien lleva casi una década al lado del intérprete de "Si tu marido no te quiere" y tienen dos hijos juntos (Sofía y Juan Andrés).

La información de la supuesta infidelidad, la reveló el periodista y paparazzi Jordi Martín, el mismo que reveló los detalles de la crisis y separación entre Gerard Piqué y Shakira, por ejemplo. La revelación se hizo durante la última emisión del programa "Amor y fuego".

El nombre de la tercera en discordia es Claudia Bavel, quien tiene 27 años y desde hace algún tiempo, se dedica a crear contenido de alto voltaje con diversas productoras de cine para adultos.

"Una relación que llevaría ocho meses a escondidas", expresó Jordi Martin a el programa de espectáculos antes mencionado; además, el paparazzi se atrevió a mostrar las conversaciones en una aplicación de mensajería instantánea entre el cantante y la joven actriz.

En los chats que Martin mostró, Ozuna se refiere a Claudia como "Bebé", además de expresarle que le hace mucha falta y quiere verla; además, el paparazzi reveló que el cantante portorriqueño habría engañado a la actriz diciéndole que estaba separado de su esposa.

La actriz de contenido de alto voltaje habló con Jordi Martin y le confesó que Ozuna negó todo el tiempo tener una relación con la madre de sus hijos y hasta lo calificó de mentiroso.

"Él me dijo que estaba separado y en un sitio que coincidimos lo vi besando a su pareja y me decía que era una trabajadora de él, que era la madre de sus hijos y ya (...) Ha sido una relación basada en las mentiras desde el primer día", declaró.

Asimismo, reveló detalles de cuándo y cómo empezó su relación con el cantante de género urbano, para después lamentar haber confiado en él, diciendo que se siente traicionada.

"En octubre del 2022 comenzó, cuando lo etiqueté por Instagram y me contestó y me reposteó. Me siento bastante engañada. Me enamoré de él y me siento traicionada", concluyó.