¡Una vida de lujos! Paula Manzanal y Macarena Vélez se lucen juntas en Mykonos

Paula Manzanal y su gran amiga Macarena Vélez se encuentran vacacionando en Mykonos. Las influencers

Una vida de lujos en Grecia

Según las imágenes mostradas en el programa de Magaly Medina, las exchicas reality estarían paseando junto árabes millonarios, los cuales pagarían sus viajes en lujosos helicópteros privados. Además, estarían siendo engreídas a más no poder.

Cabe precisar que, en sus videos, ambas evitan mostrar quienes las acompañan; sin embargo, Paula Manzanal fue captada durante unos segundos al lado de un hombre con el que parece tener mucha confianza.

Durante el programa de la 'Urraca', la popular 'chica Tulum' no dudó en exponer a la ex de Said Palao, quien estaría probando suerte en el amor con un empresario árabe.

"Conozco a Selaiman Azizi desde hace mil años, él no fue quien nos llevó en helicóptero, pero si quieres tener más información, pregúntale a Maca... Ella está saliendo con su primo. Que ella mejor te cuente", declaró Paula Manzanal al espacio de Magaly Medina.

Paula Manzanal confirma relación con futbolista europeo

En una pasada edición de "América hoy", la modelo se conectó en vivo para mostrar el lujoso departamento donde ahora vive, pues se ha vuelto a dar una oportunidad en el amor y esta vez con un jugador de fútbol europeo; además, mostró un lujoso collar de diamantes que estaba usando.

"Fue un regalo de un chico con el que estoy saliendo, un pretendiente. No quiero decir mucho, llevamos meses, juega fútbol, no es peruano, es europeo. Habla italiano", contó muy emocionada.

En otro momento, la influencer se animó a hacer un recorrido por su nuevo hogar en Barcelona y aseguró ser la nueva vecina del astro del futbol Lionel Messi.

"Me he mudado al otro extremo de Barcelona, estamos también frente al mar pero estamos más cerca a la ex casa de Messi, soy vecina de Messi ahora, estamos más cerca al colegio", aseguró Paula, dejando asombrados a todos los conductores del magazine.

Asimismo, la modelo contó como fue que viajó a Cannes, asegurando que no es la primera vez que asiste al dichoso festival del cine francés.

"Yo voy desde hace 6 a 7 años, conozco mucha gente ahí, a mí me queda a solo una hora de Barcelona (...) Pero eso sí, es muy difícil entrar a los lugares, a menos que conozcas a la gente correcta" indicó.

No cabe duda que, Paula Manzanal se da una gran vida llena de lujos y ahora, su gran amiga Macarena Vélez se ha sumado a la exótica aventura.