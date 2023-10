¿Usa juguetes sexuales?: Rosangela Espinoza y el misterio detrás de su intimidad

08/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosangela Espinoza ha vuelto a estar en el centro de atención debido a una pregunta aparentemente inocente durante una de sus transmisiones en vivo en Twitch. A pesar de su apretada agenda entre la universidad y su participación en 'Esto es Guerra', la también streamer decidió retomar su faceta de creadora de contenido en esta plataforma, pero jamás imaginó que se vería envuelta en una polémica sobre su vida íntima.

¿Rosangela Espinoza usa juguetes sexuales?

Rosangela Espinoza, conocida cariñosamente como 'Rous', es una figura multifacética. No solo es una de las populares integrantes de 'Esto es Guerra', sino que también es bachiller en marketing y publicidad, y actualmente se encuentra trabajando para obtener su licenciatura. Además de esto, ha incursionado en el mundo del streaming a través de Twitch, donde comparte momentos de su vida y se conecta con sus seguidores.

Sin embargo, durante una de sus recientes transmisiones en vivo, los seguidores de Rosangela Espinoza se mostraron más activos de lo habitual al plantear una pregunta sobre su vida íntima. Un usuario de Twitch directamente le preguntó si utiliza algún juguete sexual, en concreto, un 'vibrador'. Esta pregunta inesperada dejó a la guerrera visiblemente nerviosa y titubeante.

Ante la pregunta sobre el vibrador, Rosangela Espinoza respondió con una sonrisa nerviosa: "No, no tengo... esas cosas no se preguntan , son intimidades. Tampoco, tampoco". Sin embargo, sorprendentemente, no detuvo allí su respuesta. Continuó jugando con la ambigüedad y pidió la opinión de sus seguidores: "¿Ustedes qué creen? ¿Tengo (vibrador) sí o no? A ver, escriban en los comentarios."

Usuarios reaccionan

Esta respuesta ambigua y coqueta desató una polémica en las redes sociales, donde sus seguidores y otros usuarios comenzaron a especular sobre su respuesta. Algunos comentaron que su "cara lo delató por completo", mientras que otros interpretaron su respuesta como una confirmación indirecta.

La reacción de los seguidores de Rosangela Espinoza en las redes sociales fue variada, con algunos respaldando su derecho a mantener su vida íntima en privado y otros debatiendo sobre la veracidad de su respuesta.

"La negación de la negación se hace verdad", comentó uno de sus seguidores, mientras que otro escribió: "Toda mujer usa eso, la verdad, no tienen nada de malo".

Sin embargo, Rosangela Espinoza optó por no confirmar ni negar el uso de juguetes sexuales en su vida íntima y continuó con su transmisión en vivo, evitando las preguntas en doble sentido. Esta experiencia sirvió como un recordatorio de la complejidad que puede surgir al tratar temas personales en una plataforma pública como Twitch.