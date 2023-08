Usuarios celebran ampay de Érika Villalobos y trolean a Aldo Miyashiro: Te pagó con la misma moneda

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el ampay de Érika Villalobos difundido por Magaly Medina en la última edición de su programa, donde se le ve muy cariñosa con un nuevo galán que responde al nombre de Erik Zapata, cientos de usuarios expresaron su respaldo y celebraron la difusión del video. Pero no solo eso, sino también trolearon a su expareja que falló en la relación, Aldo Miyashiro.

Los usuarios están convencidos de que la artista y cantante está en todo su derecho de rehacer su vida. Asimismo, hicieron hincapié en que ella ya se encuentra separada de Aldo Miyashiro.

El ampay de Aldo Miyashiro

Recordemos que en 2022, Aldo Miyashiro fue captado besando a una de las reporteras que trabajaba en su programa, Fiorella Retiz. Días después de la difusión de su ampay, el 'Chino' aceptó su infidelidad, pidió disculpas públicas a su familia y precisó en que trabajaría arduo para recuperar su relación con Érika Villabos.

Con el pasar de los días, muchos creían que Aldo Miyashiro estaba cumpliendo con lo prometido, ya que en varias ocaciones se les vio juntos en viajes y salidas, pero todo parece indicar que esta relación era solamente de padres, ya que Magaly Medina difundió un nuevo ampay.

Érika Villalobos pasó la página

En la última edición de su programa de espectáculos, Magaly Medina compartió un reportaje en el que se ve a Érika Villalobos muy enamorada, besando y abrazando a un misterioso galán, un hombre de 52 años que ha vivido en Estados Unidos durante más de veinte años y, al parecer, eran amigos de infancia.

Usuarios celebran ampay

Como era de esperar, los usuarios en redes sociales celebraron que Érika Villalobos haya decidido voltear la página, pues Aldo Miyashiro fue el que falló en el matrimonio.

Una usuaria de Twitter dijo: "Me parece perfecto que Erika Villalobos esté rehaciendo su vida, se lo merece, igualmente aclarar que eso no es un ampay, no la agarraron infraganti porque ella está separada".

Otros, que también celebraron el ampay, comentaron: "¡Te pagó con la misma moneda! ¡Qué bueno por Erika Villalobos! Que sea muy feliz", "Definitivamente, cuando la mujer la hace te mata. Buena, Erika Villalobos demoró, pero reaccionó".

Pero los usuarios no solo celebraron el ampay de Érika Villalobos, sino también aprovecharon la oportunidad para trolear a Aldo Miayshiro al recordarle su amorío extramatrimonial con Fiorella Retiz.

Algunos comentarios sobre lo mencionado fueron: "Todos acordándonos de Miyashiro cuando vimos el ampay a Erika Villalobos", "Deja de llorar mana, y sé como Érika Villalobos, que le pagó con la misma moneda al Chino y tiene su amor a primera VISA".

A pesar de que Aldo Miyashiro se pronunció sobre el ampay de Érika Villalobos y dejó en claro que le desea lo mejor, los usuarios en redes sociales no tuvieron piedad con el 'Chino'.