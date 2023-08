Usuarios defienden a Mark Vito tras ampay con misteriosa mujer en discoteca: "¡Déjenlo vivir!"

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este último lunes, Magaly Medina lanzó un avance promocional en el que aparece Mark Vito disfrutando de una 'noche loca' con una misteriosa mujer. Ante ello, los usuarios no dudaron en respaldar al exesposo de Keiko Fujimori.

Usuarios defienden su soltería

A través de las redes sociales, los seguidores de Mark Vito no tardaron en comentar y defender su soltería pues, hace poco más de un año que se encuentra separado de la lideresa de Fuerza Popular, por lo que muchos aseguran que ya es momento de rehacer su vida.

"¡Déjenlo vivir!", "Déjenlo en paz, que disfrute su soltería pues", "Mientras no haga daño a nadie, todo está bien", "Soltero suelto en plaza", "¿Y cuál es el problema?", "Un soltero puede hacer lo que quiera, con quien quiera o ¿hay que guardar luto de por vida?", "Si está solo que haga con su vida lo que quiera", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de la 'Urraca'.

Cabe precisar que, dicho ampay no fue difundido en el programa porque la conductora se encontraba en entrevista con Yolanda Medina, quien brindó detalles respecto a su supuesta enemistad con la cantante de cumbia Marisol. Debido a ello, el tiempo no alcanzó y la 'Urraca' no pudo lanzar el ampay; sin embargo, anunció que este martes si lo hará.

Deysi Araujo descarta a Mark tras ampay

En conversación con el medio local Trome, la exvedette indicó que grabar contenido con el exesposo de Keiko Fujimori es divertido porque todo fluye naturalmente entre ellos. No obstante, recalcó que todo se trata de actuación profesional.

"La idea fue de él, es un tipo muy gracioso y lo hicimos sin ensayar mucho. Nos tratamos con cariño en el video, todo fluyó bonito y quedó divertido... pero ojo, todo es actuación, soy una artista y me gusta jugar a eso", manifestó al medio local.

Aunque la bailarina asegura que entre ellos solo existe una amistad, no descarta lo que pueda pasar más adelante ya que se están conociendo y el futuro la puede sorprender.

"Pero no hay nada entre nosotros, solo nos estamos divirtiendo. Pero tampoco puedo decir nunca, el futuro suele darte sorpresas. Yo también lo veo guapo, todo fortachón", añadió.

No cabe duda que, Mark Vito se encuentra disfrutando de su soltería y los usuarios no dudaron en respaldar al influencer, quien lleva poco más de un año separado de Keiko Fujimori.