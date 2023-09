Usuarios hacen especial pedido a Romina Gachoy tras separación de Jean Paul: "No dejes de querer a los niños"

La reciente noticia de la separación de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy dejó a más de un sorprendido. Es así que, los usuarios no tardaron en reaccionar a la noticia, haciendo un conmovedor pedido a la modelo uruguaya.

En redes sociales, los usuarios optaron por escribirle a Romina Gachoy y pedirle que, a pesar de haberse separado de Jean Paul Santa María, no deje de querer y estar pendiente de los hijos de Angie Jibaja, debido a que ven en la uruguaya una figura materna que será muy difícil de reemplazar.

"No dejes de querer a los niños", "Ojalá Romina que aunque te hayas separado de él, no dejes de amar a esos bebés que de verdad te ven como mamá", "Ver este comunicado me dolió como si fueran mi familia", "Dios tiene el poder de obrar y ojalá pueda reunirlos nuevamente y superen esta ruptura", "Espero Romina que sigas dándoles tu amor a esos pequeños guerreros, que encontraron en ustedes un hogar y el calor de una familia", "Me da pena leer esta noticia", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las publicaciones de la uruguaya.

En una reciente declaración para el diario Trome, la modelo uruguaya explicó que los viajes que está próxima a emprender son parte de su trabajo y que su separación de Jean Paul Santa María también se relaciona con esta nueva etapa laboral.

"Yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, cuales ya no puedo dejar pasar porque son muchos años en que me he dejado de lado y por otra parte... el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado. Casi no nos vemos", indicó.