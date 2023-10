Usuarios lanzan advertencia a Mario Hart tras anunciar su regreso a la música: "No queremos improvisados"

Hace algunos días, Mario Hart sorprendió al anunciar que retomaría su carrera musical después de descubrir que el público peruano lo aclamaba. No obstante, antes de volver a lanzarse como cantante, algunos usuarios le hicieron un peculiar pedido.

A través de sus redes sociales, el actual esposo de Korina Rivadeneira compartió un video donde anunciaba su regreso oficial a la música tras enterarse de que en las distintas plataformas digitales pedían sus éxitos con bastante entusiasmo.

Al respecto, el piloto de autos decidió convocar a guionistas y productores musicales para comenzar con la creación de nueva música y satisfacer el pedido de sus miles de seguidores.

No obstante, también abundó una gran cantidad de comentarios negativos por parte de otro grupo de usuarios, quienes le pidieron encarecidamente a Mario Hart que antes de retomar su carrera musical se inscribiera a clases de canto, comparándolo incluso con Yahaira Plasencia y afirmando que canta peor que la salsera.

"Primero que se ponga a estudiar música, no es suficiente con ser mediático", "Primero que aprenda a cantar, canta peor que la Yahaira", "Ese no tiene buena voz", "No queremos improvisados, nada positivo para el país", "No canta ni encanta", "Si quieres dedicarte a la música te recomendaría que te prepares bien y no seas un fiasco. Si las cosas se hacen se hacen bien o no se hacen, no pienses que como eres chico reality es suficiente", manifestó un gran grupo de usuarios en redes sociales.