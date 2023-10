Usuarios quedan impactados por la separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi: "Ya no creo en el amor"

¡Una inesperada noticia! Tras la separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, los usuarios quedaron en shock e hicieron uso de las redes sociales para expresar todo lo que sentían por el anuncio que les "cayó como una bomba".

Muchos internautas consideraban a los exchicos reality como una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional, por lo cual lamentaron que el amor que alguna vez los unió se haya acabado para siempre.

"Ya el amor eterno no existe", "se acabó la magia, ahora solo es compromiso de padres", "bueno, dejaré de creer en el amor", "es una noticia que no lo esperaba yo, pero la vida nos da sorpresas", "qué pena", "renuncio a creer en el amor", "me cayó como un balde de agua fría", "¿qué me espera a mí, una simple mortal", "nunca encontraré al amor de mi vida", "sigo sin poder creerlo", "es algo que nadie se lo esperaba", comentaron algunos usuarios en la publicación que compartió la pareja en su cuenta de Instagram.