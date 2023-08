Usuarios tristes por eliminación de 'La Herbolaria' en 'El Gran Chef Famosos': "¿Herboláez terminó?"

Beatriz Martínez, más conocida como 'La Herbolaria del Pueblo', fue la tercera eliminada de la competencia culinaria provocando la tristeza de muchos de sus seguidores, debido a que miles de fanáticos de 'El Gran Chef Famosos' estaban pendientes del "romance" entre ella y el conductor del programa, José Peláez.

Como se recuerda, en la primera temporada del reality de Latina miles de cibernautas empezaron a vincular a Milett Figueroa con el jurado Giacomo Bocchio, generando un sinfín de contenido sobre dicho "romance". Asimismo, en la segunda temporada también se vinculo de alguna manera a Katia Palma con el chef tacneño.

Cabe resaltar que Giacomo mantiene una relación sentimental hace varios años y que dicho 'ship' de los fanáticos solo quedaba en redes sociales.

En la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' fue el turno de José Peláez, él fue vinculado con Beatriz Martínez, más conocida como 'La Herbolaria', y de dicho "romance" salió el nombre de "Herboláez".

Sin embargo, en la última noche de eliminación le tocó a dicha participante ser retirada de la competencia. La influencer no deleitó al jurado con la preparación de sus 'alfajores con manjar de olla'.

Ella abandonó la competencia y con ella se va el 'flechazo' que tenía con el conductor del programa. Por ello, las redes sociales estallaron tras su eliminación, pues la influencer era 'relacionada' con Peláez, el presentador del programa.

Su eliminación generó diversas reacciones, por lo que "#ElGranChefFamosos" y "#Herbolaria" fue tendencia en la plataforma Twitter ("X").

Redes sociales tras eliminación de 'La Herbolaria'.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de los postres. Asimismo, la popular 'Mamá de los pericotitos' reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era leche. Con eso los participantes debían cocinar "alfajores con manjar de olla".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar a Christian Wagner, Sirena y finalmente a Josi Martínez, por ende, la experta en hierbas quedó eliminada de la competencia.

"Estoy contenta, no me voy en realidad triste me siento emocionada porque ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, agradezco por el cariño del jurado, porque me han abierto los brazos y me voy feliz [...] Gracias por la oportunidad", dijo Beatriz tras ser eliminada.