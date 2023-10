¡Uy! Jessica Newton sepulta a Samantha Batallanos tras insinuar que la discriminó por su peso: "Quiere fama"

27/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio del triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International, Samantha Batallanos se comunicó con un programa de espectáculos matutino para arremeter contra Jessica Newton. Según la modelo, la dueña y organizadora del Miss Perú universo la discriminó por su peso hace hace algunos años y le quitó la corona debido a eso.

La dura confesión de Samantha

La novia de Jonathan Maicelo dijo que la decisión tomada por Jessica Newton la tomó por sorpresa y le pareció algo incoherente porque poco antes había sido coronada Mirella Paz.

"Cuando me quitaron la corona fue una discriminación, no quiero llegar a un nivel extremo de pensar mal, que puede haber sido para hacer más show, y raro porque años atrás coronó a Mirella Paz y a mí me quita la corona, no es coherente", contó la ex Miss Grand.

Enseguida, arremetió contra la organizadora del Miss Perú, tildándola de convenida y que solo muestra cariño cuando necesita algo a cambio de las personas.

"Cuando alguien te quiere, no solo te quiere cuando te necesita. Su cariño dejó de existir cuando ya no me necesitaba", agregó.

Finalmente, lamentó que nunca se le haya reconocido los gastos que hizo durante los diversos certámenes en los que participó desde el 2016, pues nunca le pagaron nada. "He invertido mucho dinero y no he percibido ningún dólar, yo tengo gastos como todos", concluyó.

Jessicca Newton destruye a Samantha

Después que la novia de Maicelo acuse a Jessica Newton de quitarle la corona, la producción de "América hoy" se comunicó con la directora del Miss Perú y ella minimizó las declaraciones de Samantha.

"No hay ninguna relación entre ella y la organización. No voy a comentar nunca más de esa señorita. Si quieren cuatro minutos de fama, no me interesa", afirmó.

Asimismo, al ser consultada sobre si discriminó a Samantha por su peso, solo se limitó a ser que le pregunten a Mirella Paz, quien fue coronada hace años pese a su contextura gruesa.

Cabe resaltar que, Jessica Newton está viviendo un buen momento como empresaria ya que durante la ceremonia en la que Luciana Fuster fue coronada Miss Grand International, ella recibió una medalla de plata y la banda Silver Grand Awards, un reconocimiento que destacó su contribución al mundo de los certámenes de la belleza.

De esta forma, Jessica Newton está más centrada en sus logros con Luciana Fuster, pues minimizó los comentarios de Samantha Batallanos y descartó que le haya quitado la corona porque subió de peso.