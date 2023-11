¡Uy! Magaly destruye a Alondra García Miró por nuevo embarazo de Ana Paula y Paolo Guerrero

Magaly Medina no pudo pasar por alto el nuevo embarazo de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. La 'Urraca' usó algunos minutos de su programa de espectáculos para comentar el tema y también se refirió a Alondra García Miró, con quien el futbolista nunca concretó la boda y tampoco una familia.

En la última edición de "Magaly TV, la firme", la conductora mostró su sorpresa por la velocidad a la que el 'Depredador' está agrandando su familia junto a Ana Paula, quien hace siete meses dio a luz y ahora, ha confirmado un nuevo embarazo mediante sus redes sociales.

"El niño que Paolo Guerrero tiene con Ana Paula Consorte acaba de cumplir 7 meses, pero ella está embarazada nuevamente. No ha dicho de cuanto, pero ella lo ha anunciado es porque ya llegó al tercer trimestre", refirió la 'Urraca.

En otro momento de su programa, la conductora de espectáculos de ATV aprovechó el nuevo embarazo de Ana Paula para recordar la relación que Guerrero tuvo con Alondra García hace varios años. Según dijo, la modelo se mostraba muy emocionada de casarse y formar una familia con el futbolista, pero esto se dio.

"¿Cuánto tiempo él se tomó con Alondra? para formalizar, oficializarla. Ella tuvo un anillo y lo que esperaba era un matrimonio, esperó y esperó Alondra y nada. Por eso, los que saben dicen que no es que un hombre no se quiera casar, lo que pasa es que no se quiere casar contigo. Ahora, Paolo Guerrero se muestra afectuoso, diferente a como se mostraba con Alondra García Miró", concluyó.