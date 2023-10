¡Uy! Magaly minimiza a Luciana tras ganar el Miss Grand: "Tener una corona no te hace más inteligente"

Luciana Fuster se ha convertido en noticia a nivel mundial después de alzarse como la ganadora absoluta del Miss Grand International. Ante esto, hubieron muchas personas que destacaron su gran desempeño, pero Magaly Medina no ha quedado convenida con los resultados y aseguró que hubieron mejores participantes.

Como se sabe, hoy la modelo participó en la gala final del certamen de belleza realizado en Vietnam y después de varias pasarelas y preguntas en las que destacó con su mensaje por la guerra entre Isarel y Hamás, fue coronada como la ganadora del concurso de belleza.

La conductora empezó por resaltar la pasarela que tuvo la novia de Patricio Parodi; sin embargo, consideró que no era la más indicada para llevarse la corona, porque hubieron mejores participantes.

"Luciana Fuster, sin duda alguna, ha hecho una buena pasarela. En las (pasarelas) que le he visto, lo ha hecho bien. Si bien es cierto, no es la mejor preparada, creo que mejor estuvo Miss Grand Colombia, para mí era la favorita, Miss Grand USA también", declaró para Infobae.

Pero no todos fueron críticas, ya que Magaly también resaltó que Luciana Fuster supo explotar muy bien su belleza y manejo de cámaras, pero insistió en que la ganadora pudo ser otra de las competidoras, como la Miss Colombia.

"No será la más inteligente, pero por lo menos ha explotado su belleza y su manejo de cámaras y de escenario. Para mi la ganadora era la colombiana, hay que reconocer que creció un montón, desde el día en que llegó hasta al final. Hay que reconocerlo", afirmó.

Hoy, después que Luciana sea coronada como la nueva Miss Grand International, Jessica Newton se comunicó con el programa '+Espectáculos' y envió lo que parece ser un dardo hacia su ex amiga.

"El tener una corona sobre la cabeza no te hace más inteligente que el resto de mujeres. O sea, no hace a una mujer mejor que las demás, yo sigo opinando lo mismo de Luciana porque es una chica que no está bien preparada intelectualmente, mejor preparada que ella estaban otras de las candidatas", sentenció.