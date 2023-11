¡Uy! Michelle Soifer arremete contra Leslie Shaw por minimizar a cantantes peruanas: "Que aburrida"

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Se une a la guerra. Michelle Soifer se unió a la lista de influencers y artistas peruanas que vienen critiando duramente a Leslie Shaw, esto después que la cantante tenga una pelea pública con Handa, una reggaetonera local. Según 'Michi', Leslie no debería menospreciar a nadie para sobresalir en el ambiente artístico.

¿Qué dijo Michelle Soifer?

La integrante de 'Esto es Guerra' aprovechó las cámaras de 'América Espectáculos' para arremeter contra Leslie. En un inicio comentó que le parece una artista buena y con mucho talento, pero lamentó que se la pase criticando a nuevos personajes que emergen en la música peruana.

"Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada (...) No tienes que estar menospreciando a los demás para sentirte mejor", comentó la ex de Erik Sabater.

Ensegiuida, Michelle se dirigió a la 'Colorada' para decir que le apenas que sea una persona que no apoye a sus compatriotas; además de asegurar que su tiempo ya está pasando.

"Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano (...) Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto (...) Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo", expresó.

Finalmente, la intérprete de 'Bombón Asesino' dijo que la ex de Mario Hart no es muy buena catando y por eso nadie del Perú se anima a hacer una colaboración musical con ella.

"No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, ay que aburrido, por eso nadie de acá quiere grabar contigo, nadie, porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando", concluyó.

Leslie Shaw arremete contra Mayra Goñi y Flavia Laos

La intérprete de 'Dile adiós a tu ex" llegó al set de un conocido programa de espectáculos, y después que el conductor del espacio deja entrever que Mayra y Flavia la tacharon de "envidiosa y de tener aires de grandeza", la rubia hizo mención de todos los reconocimientos que ha ganado a lo largo de los años.

"Yo me creo lo que soy. Yo he logrado discos de oro, discos de Platino. He firmado con una disquera mundial, ahorita he firmado con otra distribuidora mundial. Yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Hay niveles... Yo tampoco me voy a quedar callada. Están confundidas", expresó.

De esta forma, Leslie Shaw está envuelta en polémica por enfrentarse a nuevas artistas peruanas y ahora Michelle Soifer se sumó a las críticas contra la 'Colorada'.