¡Va en serio! Tinelli revela que le gustaría tener hijos con Milett Figueroa: "No cierro la posibilidad"

14/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están más enamorados que nunca. La pareja confirmó su romance con un beso y el presentador ha estado comentando sobre el tema en algunas entrevistas; además, parece que su relación va muy en serio, ya que Tinelli dijo estar interesado en tener hijos con la concursante de Bailando 2023.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli?

Después de causar revuelo en Argentina y Perú por la confirmación de su romance, el presentador de 'Videomatch' y 'Ritmo de la Noche' habló sobre la posibilidad de volver a ser padre ahora que tiene como pareja oficial a Milett.

"No cierro la posibidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy; pero no cierro la posibilidad", manifestó.

Asimismo, comentó que no tenía contemplado el beso que se dio con Milety, ya que todo ocurrió fuera de cámaras. "Quedé como en medio o fuera del lugar... justo estaba (ella) ahí afuera de cámaras y le di un beso", agregó.

Finalmente, Tinelli explicó que no le gusta llevar sus relaciones en privado, pues en algún momento puede resultar incómodo. "Me parece que guardarlo, en un momento hasta que me siento incómodo", concluyó.

Milett confirma romance con Tinelli

Durante la última edición del programa 'Bailando', Milett fue consultada sobre el fin de semana que pasó al lado de Marcelo Tinelli y los hijos de este.

Al respecto, ella señaló que vivió un momento muy lindo, agregando que actualmente está conociendo a alguien muy increíble y que tiene un corazón espectacular.

"La pasamos muy lindo, era un día hermoso (...) Estoy conociendo a alguien increíble que tiene un corazón espectacular, me encanta la relación que tiene con los niños", mencionó haciendo referencia al conductor argentino.

Sin embargo, llamó aún más la atención cuando el conductor Ángel de Brito la felicitó por expresarse con sinceridad y 'dejar de lado el libreto'.

Milett defiende la diferencia de edad con Tinelli

Milett Figueroa fue entrevistada por un conocido programa de espectáculos peruano y se defendió de aquellos que la critican por mantener una relación con alguien que es mucho mayor que ella.

"La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número", aclaró durante la entrevista.

Es así que, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli han oficializado su relación, ya que la modelo pasa tiempo con la familia del presentador y su vez, él comentó sus ganas de tener hijos con Milett.