Valery cuenta que Sergio Peña se opone a su relación con Tomás Tudela: "Siempre está en contra de él"

Valery Revello ha vuelto a enfrentarse con Sergio Peña después que supuestamente el exfutbolista haya roto un acuerdo que tenían. Ahora, la influencer aseguró que el pelotero siempre ha estado en contra de su relación con Tomás Tudela y por eso se estableció el mencionado acuerdo.

Este lunes, después que Sergio Peña fuera ampayado con la modelo Alexandra Balarezo, Valery salió a decir que estaba indignada porque dentro de las imágenes, la exaspirante al Miss Perú estaba compartiendo momentos con su hija y ese no fue el acuerdo que tenía con Peña.

'América Hoy' se comunicó con Valery para preguntarle sobre la situación actual de su relación con el padre de su hija y dijo que todo le molesta porque fue Peña quien no acepta que ella pueda rehacer su vida.

"Creo que por eso mismo es que más me chocha ¿no? porque él siempre esta en contra de eso o de él (¿De tu pareja?) Claro ", manifestó.

En otro momento, la influencer afirmó que su relación con el surfista va viento en popa y es la persona con la que quiere compartir su vida para siempre.

"Yo en verdad tengo una relación totalmente seria y que sé que es la persona con la que me voy a quedar para siempre , porque se la clase de persona que es y por fin, estoy con alguien que comparte los mismos valores que yo", dijo muy segura.

Asimismo, dijo que esperará a que las aguas se calmen para poder reevaluar el acuerdo que tenía con el padre de su hija, ya que quiere que todo sea equitativo.

"Bueno, supongo que le daremos tiempo al tiempo y ver que si yo todavía sigo respetando la decisión de Sergio porque es el papá de mi hija, tiene los mismos derechos que yo no?", agregó.

La tarde de ayer, Alexandra fue interceptada por reporteros de un conocido programa de espectáculos y dijo muy enfática, que nunca hubo mala intención cuando se puso a jugar con la hija de Sergio y Valery.

"Mis amigas y mis amigos todos tienen hijas, hijos y si estábamos ahí en grupo y está la hija, yo no tango ningún problema de jugar con ella. De ahí, si había un acuerdo, yo no sabía nada, no hice nada con malas intenciones", sentenció.