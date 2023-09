Vanessa López y 'Tomate' Barraza protagonizan fuerte pelea frente a su hija y terminan en denuncia

Vanessa López y Carlos 'Tomate' Barraza están nuevamente en el ojo de la tormenta, pues un conocido programa de espectáculos mostró como ambos se enfrascaron en una pelea pública frente a su pequeña hija y debido a esto, el cantante puso una denuncia contra la modelo.

El programa "Amor y fuego" emitió un reportaje en el que 'Tomate' cuenta que fue a recoger a su hija para que pueda pasar tiempo con ella, pero Vanessa se negó a dársela por una supuesta deuda que el salsero tiene con la nana de la menor.

"Es ahí donde ella sale con la niña cambiada y me dice ¿y la plata?...ahí está el video, yo le digo 'no tengo por qué darte plata y me dice: '¡ah! entonces ¡no! y cerró la puerta y la niña comenzó a llorar", narró Barraza.