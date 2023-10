"Ve al psicólogo": Samahara Lobatón es destruida en redes sociales tras salvaje pelea con Bryan Torres

Samahara Lobatón está nuevamente en el ojo de la tormenta después de ser captada en una vergonzosa pelea con su pareja Bryan Torres; esto ha provocado una ola de críticas hacia la influencer en redes sociales, pues cientos de internautas le pidieron que invierta en ir al psicólogo.

Como se sabe, Samahara ha estado envuelta en varias polémicas durante este año, siendo la última unos polémicos audios donde mantiene una conversación con su expareja Youna. En dicho material, la influencer lanza comentarios racista contra una niña y la tilda de "chola y "negra".

Después que el programa "Amor y fuego" lance el video promocional de la pelea entre Samahara y Bryan, cientos de internautas fueron a las redes sociales de la hija de Melissa Klug para criticarla duramente.

En una publicación donde la influencer promociona el sorteo de un costoso teléfono celular, muchas personas aprovecharon que la sección de comentarios permanece abierta y expresaron su enojo por las imágenes emitidas en el programa de Rodrigo Gonzáles.

Critican a Samahara en redes

El barbero se conectó en vivo con "Amor y fuego", mismo programa que emitió las imágenes de la brutal pelea entre Samahara y Bryan; y se mostró muy alarmado por la situación que vive su expareja.

"Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quien para gustarle a todo el mundo, he tenido errores"