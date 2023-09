(VIDEO) Aldo Miyashiro da ultimátum a Fiorella Retiz para que se rectifique de supuestas amenazas

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista, Fiorella Retiz, formalizó su demanda contra las supuestas amenazas que recibe por parte del entorno de Aldo Miyashiro. Sin embargo, el conductor de televisión le dio un ultimátum a su extrabajadora para que se rectifique públicamente.

"Ya es momento de defenderse"

En la última edición de 'La Banda del Chino', el conductor habló fuerte y claro sobre la denuncia legal que realizó su exreportera, alegando a que recibe amenazas por parte de su entorno amical.

Ante ello, Aldo Miyashiro ratificó que no ha realizado ninguna amenaza, y por ello, ya tuvo una reunión con su defensa legal para iniciar un proceso en contra de Fiorella Retiz.

"Me han acusado de un delito muy grave y quiero repetir que nunca he amenazado a nadie ni directa ni indirectamente. Así que tuve una reunión con un abogado [...] y voy a tener que defenderme legalmente. Es un tema que no me gusta, hace un año y medio venimos hablando de esto pero creo que ya es momento de defenderse", dijo inicialmente.

Asimismo, el popular 'Chino' lanzó una advetencia a Magaly Medina y a la periodista para se rectifiquen de la denuncia en su contra. Según sus palabras, se puede interpretar que el plazo de tiempo es una semana.

"Quiero creer que puede ser una confusión y voy a dar un espacio a la rectificación, (si) el medio como la persona que me ha denunciado se rectifica, yo me voy a resistir de la demanda porque no tengo ganas de hacerle daño a nadie [...] Hago este último llamado, ya está trabajando mi defensa pero yo pido que sea esta semana para reflexionar sobre lo que ha pasado", acotó.

No hablará más

En esa misma línea, la expareja de Érika Villalobos aseguró que no hablará más sobre las acusaciones en su contra, que cualquier declaración la brindará su abogado respectivamente.

"Se cierra un ciclo, no voy a hablar más de esta situació. Tendremos que definir esto en el tema legal donde las dos personas que me están denunciando tendrán que demostrar que yo he amenazado a alguien [...] y un juez determinará quién está diciendo la verdad", señaló.

Finalmente hizo un llamado a la tranquilidad para que cada uno de los involucrados pueda "rehacer su vida" y seguir con sus proyectos personales.

"Vamos a demostra lo que está claro, que nunca amenacé a nadie, nunca llamé a nadie, nunca mandé a llamar a nadie y sin embargo me han acusado de este delito gravísimo", finalizó

De esta manera, Aldo Miyashiro dio un ultimátum a Fiorella Retiz para que se rectifique sobre las supuestas amenazas en su contra.