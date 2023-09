(VIDEO) Aldo Miyashiro niega amenazas contra Fiorella Retiz y lanza advertencia: "Tendré que tomar acciones legales"

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor, Aldo Miyashiro, negó rotundamente que personas de su entorno hayan amenazado a su extrabajadora, Fiorella Retiz. Asimismo, el popular 'Chino' advirtió que si las acusaciones continúan acudirá a la vía legal.

¿Qué dijo Fiorella?

Luego de más de un año, la rubia tomó la decisión de ser una de las participantes de "La Casa de Magaly", donde contó detalles innéditos de su vínculo con Miyashiro. Sin embargo, ha decidido hablar nuevamente debido a las recientes amenazas que afirma estar recibiendo, especialmente después de haber aceptado participar en el reality.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.

Acto seguido la periodista anunció que tomará las acciones legales correspondientes contra esas personas y que pedirá garantías para su vida y la de su familia. Además, señaló que no volverá a hablar más de este tema.

"Si le llega a pasar algo a mi, a mi hijo y a mi familia toda la culpa yo la voy a adjudicar a Aldo Miyashiro, toda la culpa la va a tener él [...] Yo no pienso vivir con miedo más [...] El tema Aldo yo lo voy a cerrar acá, yo ya no voy a hablar más de este tema porque se está poniendo en un modo muy delicado", finalizó.

"Jamás amenazaría a alguien"

Aldo Miyashiro tomó unos minutos de su programa para referirse a estas graves acusaciones. El conductor de 'La Banda del Chino' dijo sentirse apenado por lo que escuchó pero que las denuncias en su contra no son ciertas.

"Me ha sorprendido lo que ha pasado hoy día, me siento afectado. Nunca en mi vida he amenazado a alguien, jamás, mucho menos a alguien con quien tuve un vínculo laboral, amical [...] hacerle daño a alguien es algo que no haría. Luego he escuchado que ha llamado alguien de mi entorno, los que me conocen, saben que mi entorno es de tres o cuatro personas porque soy poco sociable, que evidentemente no han hecho ninguna llamada", dijo inicialmente.

Acto seguido, confesó no haber visto todo el material de "Magaly Tv La Firme", pero que si las denuncias en su contra continúan tendrá que tomar métodos legales contra los involucrados.

"He tratado de ser muy respetuoso, nunca le falté el resto a nadie [...] Pero no voy a permitir que se me atribuyan conductas delictivas, si esto continua, que espero que no, que pare aquí, que sea una confusión, tendré que revisar con un abogado y tomar acciones legales contra los medios y las personas que intenten decir que soy una persona que ha comedito un delito, porque no lo he hecho", finalizó.

De esta manera, Aldo Miyashiro negó las acusaciones de Fiorella Retiz contra su él y su entorno. Asimismo, el conductor aseguró que si las denuncias continúan tomará acciones legales.